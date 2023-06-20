21 червня відбудеться літнє сонцестояння, що значно вплине на всіх знаків зодіаку. Овнів, Раків і Терезів чекатиме фінансовий розквіт, пише 24 Канал.
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Овен
Овнам може днями прийти геніальна бізнес-ідея. Зорі підказують, що її варто втілити в життя: усе може вдатися. У цьому разі чекайте на додатковий дохід.
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Рак
Раки отримають фінансовий успіх в тому разі, якщо старанно працюватимуть. День сонцестояння сприятливий для фінансових вкладень та масштабних покупок.
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Терези
Щедрим Терезам у день літнього сонцестояння посміхнеться успіх. У них є всі шанси на зміну роботи з кращою зарплатнею.
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