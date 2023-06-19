День літнього сонцестояння припадає на 21 червня. В цю добу день є найдовшим, а ніч – найкоротшою. Це момент, коли Сонце найвище підіймається на небосхилі, пише 24 Канал.

До слова Успіх у всіх справах: до кінця червня стануть щасливими 3 знаки зодіаку

Подія літнього сонцестояння безумовно вплине на знаки зодіаку. Тельцям та Скорпіонам потрібно очікувати на зміни в житті.

Телець

Літнє сонцестояння може розділити життя на до і після, у вас почнеться новий період. Проблеми будуть налагоджуватися, все змінюватиметься на краще. Можна очікувати на успіхи у фінансах. Деякі представники змінять обстановку – у них є сприятливий час для переїзду.

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Скорпіон

Літнє сонцестояння принесе Скорпіонам сюрприз або несподівані новини. Є всі шанси, що ваша мрія здійсниться.

В особистому житті Скорпіонів все налагодиться, а стосунки з половинкою розвиватимуться у хорошому темпі. Ті, хто мріяли про сімейне щастя – його отримають.

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