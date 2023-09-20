Приготуйтеся: 4 знаки зодіаку, які скоро відчують осінню депресію

Осіння депресія трапляється доволі часто, адже дні стають коротшими та холоднішими. На деяких людях це позначається найбільше.

Найбільше схильні до осінньої депресії Риби, Діви, Тельці та Близнюки, передає 24 Канал. Астрологи кажуть, що цим знакам зодіаку найважче впоратися з складним емоційним станом.

До речі 4 знаки зодіаку, під якими народжуються найспокійніші чоловіки

Риби

Люди, народжені під цим знаком, дуже чутливі та милосердні. Вони нерідко жертвують своїми інтересами заради інших. Завжди намагаються допомогти. І така надмірна самопожертва спричиняє згодом смуток. На це також впливає погода за вікном: коли холодно – почувають себе не дуже.

Гороскоп для Риб

Цікаво Ці 3 знаки зодіаку залишаться з порожнім гаманцем під кінець вересня: перевірте себе

Діви

Хочуть вберегтися від холодів і морозів Діви. Коли погана погода, вони навіть не хочуть виходити з дому, настільки негативно це позначається на них. Тож осінні дощі та негода значно знижують життєвий тонус Дів та змушують їх впадати у "осінню сплячку".

Гороскоп для Дів

Круто Які найкращі риси характеру знаку зодіаку Терези

Тельці

Скільки б сил і енергії не було в Тельців, коли надворі – дощ, калюжі і болото, для них – це катастрофа. Ці люди просто залежні від сонячного тепла та світла. А холод знижує настрій та бажання що-небудь робити.

Гороскоп для Тельців

Вже відомо Постійно сумніваються: які 4 найгірші риси характеру в Терезів

Близнюки

Осінь не найкращим чином впливає на Близнюків. Тому що зазвичай – це активні та продуктивні люди з купою планів, але не в осінню пору. Коли холодно – це пригнічує їх та змушує закриватися в собі. На допомогу можуть прийти спорт і друзі.

Гороскоп для Близнюків