Для когось липень буде сповненим любові й пристрасті, а для когось – розставання та сліз. Тельці, Леви та Козероги під ризиком завершити стосунки, пише 24 Канал.

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Телець

Представники Тельців можуть обманювати себе про справжній стан ваших стосунків. Але краще здійснити розрив швидше, навіть якщо він буде болючим.

Гороскоп для Тельців

Лев

Будьте чесними з собою та партнером. Якщо друга половинка не задовольняє ваших потреб та не поділяє цінності – краще попрощатися.

Гороскоп для Левів

Козеріг

Козероги часто намагаються вгодити партнеру, але забувають про себе. Можливо, у ваших стосунків все ще є шанс, але не потрібно чіплятися в них, якщо все приречено.

Гороскоп для Козерогів