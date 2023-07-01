Для кого-то июль будет полон любви и страсти, а для кого-то – расставания и слез. Тельцы, Львы и Козероги под риском завершить отношения, пишет 24 Канал.

Смотрите также Живут на широкую ногу: 2 знака зодиака, которые скоро сделают дорогие покупки

Телец

Представители Тельцов могут обманывать себя об истинном состоянии ваших отношений. Но лучше совершить разрыв быстрее, даже если он будет болезненным.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Будьте честны с собой и партнером. Если вторая половинка не удовлетворяет ваши потребности и не разделяет ценности – лучше попрощаться.

Гороскоп для Львов

Козерог

Козероги часто пытаются угодить партнеру, но забывают о себе. Возможно, у ваших отношений все еще есть шанс, но не нужно приставать к ним, если все обречено.

Гороскоп для Козерогов