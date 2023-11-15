Емоції Раків, Стрільців та Левів часто "виходять з берегів". Такі люди можуть надто яскраво реагувати на всі події, що відбуваються в їхньому житті, пише 24 Канал.

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Рак

Раки сприймають все, що відбувається, надто близько до серця. Буває, що вони можуть одночасно сміятися і плакати. Інколи людям важко знаходитися поруч із представниками цього знаку зодіаку. Адже вони не можуть зрозуміти, що відбувається.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку мають вибуховий характер. Якщо Стрільцям щось не сподобається, вони обов'язково про це скажуть. Часто їхні висловлювання можуть бути досить різкими та прямолінійними.

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Лев

Леви дуже емоційно реагують як на радісні, так і на погані події в їхньому житті. Найчастіше представники цього знаку зодіаку в один момент відчувають величезну кількість різних емоцій. Тому їм важливо не тримати все в собі.

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