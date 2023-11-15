Эмоции Раков, Стрельцов и Львов часто "выходят из берегов". Такие люди могут слишком ярко реагировать на все происходящие в их жизни события, пишет 24 Канал.

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Рак

Раки воспринимают все происходящее слишком близко к сердцу. Бывает, что они могут одновременно смеяться и плакать. Иногда людям сложно находиться рядом с представителями этого знака зодиака. Ведь они не могут понять, что происходит.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака имеют взрывной характер. Если Стрельцам что-нибудь не понравится, они обязательно об этом скажут. Часто их высказывания могут быть достаточно резкими и прямолинейными.

Гороскоп для Стрельцов

Лев

Львы очень эмоционально реагируют как на радостные, так и на плохие события в их жизни. Чаще всего представители этого знака зодиака в один момент испытывают огромное количество разных эмоций. Потому им важно не держать все в себе.

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