Водолеи, Овны и Скорпионы, на этой неделе вы будете на седьмом небе от счастья. Приготовьтесь к изменениям к лучшему, пишет 24 Канал.

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Водолей

На этой неделе перед вами предстанут новые возможности. Верьте в свои силы и действуйте решительно. Звезды прочат радость и счастье.

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Овен

Уже в ближайшие дни вы можете получить желаемую работу. Теперь труд будет приносить удовольствие. К слову, доход значительно вырастет.

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Скорпион

Приготовьтесь к переменам. Они пойдут вам на пользу. То, о чем так мечтали, наконец-то станет реальностью.

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