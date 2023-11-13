Водолей, Телец и Скорпион, уже в ноябре вам придет приятная новость. Приготовьтесь к определенным изменениям в жизни, передает 24 Канал.

К слову Приготовьтесь уже сейчас: 3 знака зодиака, которых ждут серьезные изменения до конца года

Водолей

Уже до конца месяца вы можете добиться значительного успеха в сфере, которой так любите заниматься. Верьте в свои силы, действуйте решительно и все получится. Уже скоро может получить очень хорошую новость.

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Овен

Последние несколько месяцев вы работали в поте лица. Такие старания трудно не заметить. Приготовьтесь к выгодным предложениям.

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Скорпион

Близкий человек может устроить вам невероятный сюрприз. Узнаете все уже скоро.

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