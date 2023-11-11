Так, Овен, Рак и Телец, вам стоит подготовиться к значительным изменениям. Чего ждать, рассказывает 24 Канал.

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Овен

Звезды предсказывают, что до конца 2023 года вас ждут серьезные изменения в личной жизни. Можете встретить любовь, жениться или даже в скором времени стать родителями.

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Рак

Приготовьтесь кардинально сменить профессию. Не бойтесь новых вызовов и используйте возможности по полной. Звезды прочат вам безумный успех.

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Телец

Тельцы уже к концу года могут развестись. Для кого-то такие изменения станут своеобразным облегчением, между тем другим, вероятно, причинят боль.

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