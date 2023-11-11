Так, Близнецы, Дева и Лев, в 2024 вас может ждать развод. Если не хотите этого, обсудите все с партнером, еще есть время исправить ситуацию, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Вероятно, в последние месяцы у вас участились ссоры с любимым человеком. Кажется, партнер больше не понимает, а брак не приносит счастья. Существует риск расстаться.

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Дева

Возможно, вам стало тяжело находить общий язык. Отношения уже совсем не такие, как раньше. Обдумайте все и обсудите с партнером. Возможно, пора каждому пойти своей дорогой.

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Лев

Уже в 2024 году ваш брак может трещать по швам. Все из-за измены. Подумайте 100 раз, прежде чем нанести боль партнеру. Если что-то не устраивает в отношениях, лучше обсудите все и примите решение.

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