Астрологи прогнозируют непростое начало года для Близнецов, Рыб и Стрельцов. Что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажет 24 Канал.

Важно Разводятся уже до конца года: 3 знака зодиака, которые могут расторгнуть брак

Близнецы

В начале 2024 года Близнецы попрощаются со многими людьми. После этих непростых решений начнется сверхсложный период. Без поддержки самых близких людей вы точно не справитесь. Не стесняйтесь просить о помощи. Родные и друзья вытащат вас из эмоциональной ямы.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Рыбам следует готовиться к болезненному разрыву с любимым человеком. В последнее время ваши отношения испытывают немало кризисов. Как бы вы ни пытались их спасти, проблемы не исчезают. Так что в начале 2024 года состоится разговор, который кардинально изменит ваше будущее.

Гороскоп для Рыб

Стрелец

У Стрельцов первые дни нового года будут слишком эмоциональными. Следует готовиться к большому количеству неприятных новостей и непредсказуемым ситуациям. Кто-то будет пытаться нарушить ваше спокойствие и сильно расшатать нервную систему. Однако эти испытания станут для вас хорошим опытом в будущем.

Гороскоп для Стрельцов