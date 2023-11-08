Астрологи прогнозують непростий початок року для Близнюків, Риб та Стрільців. Що чекає на представників цих знаків зодіаку, розкаже 24 Канал.

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Близнюки

На початку 2024 року Близнюки попрощаються з багатьма людьми. Після цих непростих рішень почнеться надскладний період. Без підтримки найближчих людей ви точно не справитеся. Тож не соромтеся просити про допомогу. Рідні та друзі витягнуть вас з емоційної ями.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Рибам слід готуватися до болісного розриву з коханою людиною. Останнім часом ваші стосунки зазнають чимало криз. Як би ви не намагалися їх врятувати, проблеми не зникають. Тож на початку 2024 року відбудеться розмова, яка кардинально змінить ваше майбутнє.

Гороскоп для Риб

Стрілець

У Стрільців перші днів нового року будуть аж надто емоційними. Слід готуватися до великої кількості неприємних новин та непередбачуваних ситуацій. Хтось намагатиметься порушити ваш спокій та добряче розхитати нервову систему. Проте ці випробування стануть для вас хорошим досвідом у майбутньому.

Гороскоп для Стрільців