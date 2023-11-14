Водолії, Овни та Скорпіони, цього тижня ви будете на сьомому небі від щастя. Приготуйтеся до змін на краще, пише 24 Канал.

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Водолій

Цього тижня перед вами постануть нові можливості. Вірте у власні сили й дійте рішуче. Зірки пророкують радість і щастя.

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Овен

Уже найближчими днями ви можете отримати омріяну роботу. Тепер праця буде приносити задоволенні. До слова, дохід значно зросте.

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Скорпіон

Приготуйтеся до змін. Вони підуть вам на користь. Те, про що так мріяли, нарешті стане реальністю.

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