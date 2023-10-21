Ймовірно, це торкнеться Риб, Стрільців і Терезів. Астрологи передають, що різко з'явиться причина, через яку доведеться витратити кругленьку суму.

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Риби

Неприємно, але може зламатися якась техніка у домі. Відповідно, з'являться непередбачувані витрати. І їх не уникнути, тому що ви користуєтеся різними приладами майже кожного дня. І через певний час вони виходять з ладу. Тому не витрачайте зараз кошти даремно, а краще – зберігайте.

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Стрілець

Фінансова ситуація найближчим часом у Стрільців погіршиться. Йдеться про те, що може пробитись колесо в авто, збільшитись плата за оренду квартири або треба буде позичити кошти другу.

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Терези

Ось так завжди: назбирали грошей, вирішили на що їх витратити й тут несподіванка. Доведеться віддати велику суму на те, про що взагалі не думали. Хоча засмучуватися не варто, бо привід може бути приємним – день народження або свято друга.

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