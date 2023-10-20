Близнюки, Скорпіон, Риби та Козоріг. Саме ці знаки зодіаку є найхитрішими в стосунках, пише 24 Канал.
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Близнюки
Народжені під цими знаками – комунікабельні інтелектуали. Вони вдаються до хитрощів і маніпуляцій.
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Скорпіон
Ці люди дуже хитрі. Скорпіони тонко відчувають брехню, вміють читати емоції й маніпулювати людьми.
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Риби
Це дуже хитрий знак зодіаку, який може спритно вийти з будь-якої ситуації. Риби володіють високим рівнем інтелекту і прекрасною інтуїцією.
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Козоріг
За словами астрологів, серед усіх знаків зодіаку цей має найбільший самоконтроль. Окрім того, у Козорогів добре розвинене стратегічне мислення. Завдяки цьому вони можуть керувати ситуацією так, щоб отримати максимальну вигоду від стосунків.
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