Близнюки, Скорпіон, Риби та Козоріг. Саме ці знаки зодіаку є найхитрішими в стосунках, пише 24 Канал.

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Близнюки

Народжені під цими знаками – комунікабельні інтелектуали. Вони вдаються до хитрощів і маніпуляцій.

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Скорпіон

Ці люди дуже хитрі. Скорпіони тонко відчувають брехню, вміють читати емоції й маніпулювати людьми.

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Риби

Це дуже хитрий знак зодіаку, який може спритно вийти з будь-якої ситуації. Риби володіють високим рівнем інтелекту і прекрасною інтуїцією.

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Козоріг

За словами астрологів, серед усіх знаків зодіаку цей має найбільший самоконтроль. Окрім того, у Козорогів добре розвинене стратегічне мислення. Завдяки цьому вони можуть керувати ситуацією так, щоб отримати максимальну вигоду від стосунків.

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