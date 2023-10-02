Ці знаки зодіаку поставлять кар'єру на перше місце у жовтні

Убити одним пострілом двох зайців виходить далеко не завжди та не всім. Переважно доводиться обирати, що в пріоритеті. Наприклад: кар'єра чи особисті стосунки.

Звичайно, що цей вибір є складним, бо в житті хочеться встигати поєднувати різні сфери. На жаль у жовтні, з цим будуть проблеми у Близнюків, Скорпіонів, Дів і Терезів.

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Близнюки

Для Близнюків кохання є досить важливою частиною життя. Тому коли його немає або в цьому плані з'являються проблеми, це пригнічує Близнюків. Доводиться шукати інші цілі в житті та перемикати фокус уваги на роботу, аби не з'їхати з глузду.

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Скорпіон

Люди, під цим знаком взагалі вважають кар'єру чи не найважливішою сферою, тому приділяють їй багато часу. Не дивно, що в житті між кар'єрою та любов'ю, обирають перше. Жага до висот у роботі та шалена працездатність перемагає усе решту.

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Діва

Меланхолійні Діви звикли обирати стосунки. Але в жовтні щось піде не так, бо цей знак вирішить кардинально змінити життя. Нова робота, нові можливості все ж таки матимуть більшу вагу.

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Терези

Цього місяця у Терезів просто не залишиться вибору. Кохана людина може настільки погано вчинити, що Терези захочуть спалити всі мости та завершити стосунки з людиною. Тож рішення буде очевидним та представники цього знаку зодіаку поринуть з головою у роботу.

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