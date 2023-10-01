Йдеться про Скорпіонів, Близнюків, Риб і Тельців. Якщо це таки станеться, то цим знакам буде важко пережити зраду, бо в стосунках було все добре. Тому це може виявитись повною несподіванкою.

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Скорпіон

Зазвичай цей знак добре розуміється в людях й знає, що від кого чекати. Попри те, що Скорпіони рідко довіряють людям, це буде для них шоком, якщо вони дізнаються про зраду. Цього Скорпіони точно не чекали. Тому будьте готовими до такого розвитку подій.

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Близнюки

Близнюкам рідко зраджують, але схоже цього разу, щось пішло не так. Ваш партнер або партнерка може зробити це на емоціях, необдумано. Тут вже залежить від вас, як ви до такого ставитесь. У будь-якому разі зберігайте обачність.

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Риби

Наївні та довірливі Риби думають, що всі такі хороші, добрі, вірні, як вони. На жаль, це не відповідає дійсності. Вам потрібно дивитися на партнера реально, без рожевих окулярів. Бо вас можуть обводити навколо пальця.

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Телець

Тельці зазвичай дуже довго обирають собі партнера, але коли знаходять, то впевнені в ньому на всі 100%. Це може бути даремно. Не розраховуйте занадто на чиюсь порядність. Найближчим часом людина, яку ви сильно любите, може вас зрадити.

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