Флірт передбачає легку гра у стосунках, коли ви робите компліменти, жартуєте та намагаєтесь зробити приємне одне одному. А незнайомим людям – допомагає зблизитись та навіть закохатись. Найкраще це виходить робити Скорпіонам, Терезам і Козорогам.

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Скорпіон

Скорпіони – ще ті майстри флірту. Ці жінки знайдуть, що сказати кожній людині, якій хочуть сподобатися. Вміють помічати деталі, і це стає їх козирем у кишені у спілкуванні з іншими. Вони навчилися фліртувати завдяки тривалій спостережливості та природній чарівності.

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Терези

Дуже вдало виходить фліртувати саме Терезам. Таке враження, що ці жінки вже народились з цим вмінням. Володіють здатністю дуже красиво говорити, наче пройшли сотні курсів з ораторської майстерності. Це допомагає їм легко заводити нові стосунки.

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Козоріг

Козороги – дуже харизматичні особистості, які вміють підтримати розмову, зробити комплімент чи змусити людину усміхнутись. З такими жінками дуже приємно проводити час. Часто можуть фліртувати навіть несвідомо, бо це частина їхньої особистості.

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