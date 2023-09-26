Так, Леви, Діви та Тельці, у жовтні на вас чекають випробування у стосунках. Намагайтеся тримати себе в руках і будьте терплячими, пише 24 Канал.

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Лев

Для вас важливо проявляти свою незалежність і самостійність. Однак, ймовірні ситуації, коли доведеться ристосуватися до потреб коханої людини, якщо не хочете її втратити.

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Діва

Останнім часом ви могли відчувати, ніби віддаляєтеся одне від одного. Не відкладайте цю розмову. Подумайте разом з партнером, як виправити ситуацію. Однак, не забувайте, що кожен має право на особистий простір.

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Телець

Кохана людина може запропонувати пожити окремо одне від одного. Не обов'язково це буде розлучення. Можливо, вам обом потрібен час, щоб краще зрозуміти, чого насправді хочете. Однак, якщо прагнете зберегти стосунки, в жодному разі не мовчіть.

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