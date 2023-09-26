Так, Львы, Девы и Тельцы, в октябре вас ждут испытания в отношениях. Старайтесь держать себя в руках и будьте терпеливы, пишет 24 Канал.

Интересно Буквально всегда: какие 3 знака зодиака пытаются угодить своему партнеру

Лев

Вам важно проявлять свою независимость и самостоятельность. Однако, вероятны ситуации, когда придется приспособиться к потребностям любимого человека, если не хотите его потерять.

Гороскоп для Львов

Заметьте Идеальная пара: какие 3 знака зодиака больше всего подходят Весам

Дева

В последнее время вы могли чувствовать, будто отдаляетесь друг от друга. Не откладывайте этот разговор. Подумайте вместе с партнером, как исправить ситуацию. Однако не забывайте, что каждый имеет право на личное пространство.

Гороскоп для Дев

Важно Эти 4 знака зодиака постоянно попадают в токсичные отношения

Телец

Любимый человек может предложить пожить отдельно друг от друга. Не обязательно это будет развод. Возможно, вам обоим нужно время, чтобы лучше понять, чего действительно хотите. Однако, если стремитесь сохранить отношения, ни в коем случае не молчите.

Гороскоп для Тельцов