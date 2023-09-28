Флирт предусматривает легкую игру в отношениях, когда вы делаете комплименты, шутите и пытаетесь сделать приятное друг другу. А незнакомым людям помогает сблизиться и даже влюбиться. Лучше всего это получается делать Скорпионам, Весам и Козерогам.

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Скорпион

Скорпионы – еще те мастера флирта. Эти женщины найдут, что сказать любому человеку, которому хотят понравиться. Умеют замечать детали, и это становится их козырем в кармане в общении с другими. Они научились флиртовать благодаря длительной наблюдательности и естественному обаянию.

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Весы

Очень удачно получается флиртовать именно Весам. Такое впечатление, что эти женщины родились с этим умением. Обладают способностью очень красиво говорить, будто прошли сотни курсов по ораторскому мастерству. Это помогает им легко заводить новые отношения.

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Козерог

Козероги – очень харизматические личности, умеющие поддержать разговор, сделать комплимент или заставить человека улыбнуться. С такими женщинами очень приятно проводить время. Часто могут флиртовать даже безотчетно, потому что это часть их личности.

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