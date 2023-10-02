Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, яким терміново треба полюбити себе

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Овнів

Добре зважуйте сьогодні всі свої слова та вчинки. До вас повернеться все те, що ви зробите чи скажете – як добро, так і зло.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Тельців

У Тельців сприятливий день для налагодження взаємин з ріднею. Можна спільно зайнятися якоюсь справою, яка буде для всіх цікавою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Близнюків

Близнюки можуть чути у свій бік неаргументовану критику. Не дозволяйте собі піддаватися на ці провокації й реагувати на них. Якщо ви звернете увагу, хейтери тільки порадіють.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Раків

Непередбачувані складнощі можуть сьогодні спіткати Раків. Щоб досягти успіху, проявіть наполегливість та завзятість. Не піддавайтеся паніці даремно.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Левів

Леви будуть сьогодні справжніми переможцями. Ви досягнете дуже хорошого результату в особистій та професійній сфері свого життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Дів

Діви почуватимуться чудово в емоційному плані. Позитивний настрій зберігатиметься – скористайтесь цим, щоб впоратися з всіма справами.

До слова 3 знаки зодіаку, які сьогодні матимуть складну розмову з партнером

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Терезів

Перед Терезами може виникнути питання, яке мучитиме довгий час. Оточення теж не допоможе знайти відповідь. Тож зверніться з ним до всесвіту – звідти надійде знак.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони захочуть побути в цей день наодинці. Це вдале рішення, щоб почути свої думки та визначитися з наступними кроками. Не бійтесь братися за велику мету.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Стрільців

Стрільцям не варто вдавати, що у вас все гаразд, якщо у серці шкребуть кішки, а справи не вдаються. Хоч на день визнайте свою слабкість і попросіть про допомогу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Козорогів

Козороги почують дивовижну новину або плітку, яка знадобиться вам у майбутньому. Тому не спішіть бігти та розповідати її всім навколо.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв є шанс проявити свій талант. Не обмежуйте себе вигаданими межами та стереотипами. Робіть те, що приносить істинне задоволення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 жовтня 2023 для Риб

Близькі люди можуть зробити вам саркастичне та уїдливе зауваження. Перш ніж різко зреагувати, подумайте, чи настільки образливо було, щоб псувати стосунки з людиною.