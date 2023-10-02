Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которым срочно нужно полюбить себя

Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Овнов

Хорошо взвешивайте сегодня все свои слова и поступки. К вам вернется все то, что вы сделаете или скажете – как добро, так и зло.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Тельцов

У Тельцов благоприятный день для налаживания отношений с родней. Можно совместно заняться каким-нибудь делом, которое будет для всех интересным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Близнецов

Близнецы могут слышать в свою сторону неаргументированную критику. Не позволяйте себе подвергаться этим провокациям и реагировать на них. Если вы обратите внимание, хейтеры только порадуются.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Раков

Непредсказуемые сложности могут постичь сегодня Раков. Чтобы добиться успеха, проявите настойчивость и упорство. Не поддавайтесь панике зря.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Львов

Львы будут сегодня настоящими победителями. Вы добьетесь очень хорошего результата в личной и профессиональной сфере своей жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Дев

Девы будут чувствовать себя прекрасно в эмоциональном плане. Позитивный настрой будет сохраняться – воспользуйтесь этим, чтобы справиться со всеми делами.

К слову 3 знака зодиака, которые сегодня будут иметь сложный разговор с партнером

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Весов

Перед Весами может возникнуть вопрос, который будет мучить долгое время. Окружение тоже не поможет найти ответ. Поэтому обратитесь с ним во вселенную – оттуда придет знак.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Скорпионов

Скорпионы захотят побыть в этот день наедине. Это удачное решение, чтобы услышать свои мысли и определиться со следующими шагами. Не бойтесь браться за великую цель.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам не стоит притворяться, что у вас все в порядке, если в сердце скребут кошки, а дела не удаются. Хоть день признайте свою слабость и попросите о помощи.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Козерогов

Козероги услышат удивительную новость или сплетню, которая пригодится вам в будущем. Поэтому не спешите бежать и рассказывать всем вокруг.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Водолеев

У Водолеев есть шанс проявить свой талант. Не ограничивайте себя вымышленными пределами и стереотипами. Делайте то, что доставляет истинное удовольствие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 октября 2023 для Рыб

Близкие люди могут сделать вам саркастическое и язвительное замечание. Прежде чем резко среагировать, подумайте, так ли обидно было, чтобы портить отношения с человеком.