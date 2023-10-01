Якщо ви вже довгий час самотні та мрієте про зустріч зі своїм коханим чи коханою, то скоро ваша мрія здійсниться. Це стосується Стрільців, Тельців і Овнів, вважають астрологи.

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Стрілець

Самотність вас давно втомила й ви вже уявляєте себе в обіймах партнера. Зовсім скоро все буде. Потрібно лише трохи часу. Будьте відкритими, спілкуйтеся з різними людьми та побачите, що зустріти свого партнера цілком реально.

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Телець

Незабаром у вас почнуться нові стосунки, які принесуть вам багато позитивних емоцій та вражень. Це саме те, що вам було потрібно. Однак, перед цим переконайтесь, чи ви вже відпустили попередню людину. Бо це може зупиняти цей процес.

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Овен

Кохання може наздогнати вас в абсолютно неочікуваних обставинах. Це може бути робоча поїздка, прогулянка по місту або зустріч зі старими знайомими. У вас з'явиться шанс познайомитись з новою людиною, яка справить нас вас хороше враження. А далі – все залежить від вас.

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