В Україні Вікторія посідає 5-7 місце рейтингу найпоширеніших імен. Цілком заслужено, адже воно звучить мелодійно та приємно. Що означає, звідки походить та які відомі люди так називаються – підкаже 24 канал.

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Значення та походження імені

Вікторія – це ім'я, яке має латинське коріння. Вважалось, що це ім'я римської богині перемоги Вікторії. Тож ім'я перекладається як "переможниця".

Багато імен трактуються через міфологію та історію, і Вікторія саме таке. У християнській традиції також були представниці цього імені, зокрема, мучениця Вікторія.

Іменини Вікторія святкує кілька разів у рік: 12 березня, 7 червня, 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада.

Відомі люди з цим іменем

Вікторія Булітко – акторка театру та кіно. З 2008 по 2016 рік грала у Київському академічному театрі на Подолі. З 2015 року працює у гумористичній компанії "Дизель Студіо". Є акторкою таких проєктів, як "Дизель-шоу", скетч-шоу "На трьох" та "Dizel-night". У 2019 році стала учасницею шоу "Танці з зірками" на "1+1".



Вікторія Булітко / Фото з інстаграму

Вікторія Маремуха – українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Працювала асистенткою викладача у Київському Національному університеті культури та мистецтв. Прославилась своєю участю у шоу "Супермодель по-українськи", де стала фіналісткою 2 сезону. Грала сама себе в серіалі "Київ вдень та вночі". Також Вікторія працювала телеведучою на ранковій програмі "Ранок з Україною".



Вікторія Маремуха / Фото з інстаграму

Вікторія Опанасенко – українська модель. Представляла Україна на конкурсі "Міс Всесвіт – 2022". На конкурсі вона вийшла у розкішному образі "Воїн світла", позаду якого були 2 величезні позолочені крила. Вікторія присвятила свою перемогу в конкурсі костюмів "кожному українцю та кожному воїну світла, який бореться за майбутнє України". Образ не залишив байдужим не тільки українців, а й глядачів конкурсу по всьому світу.



Вікторія Опанасенко / Фото з інстаграму