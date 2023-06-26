В Украине Виктория занимает 5-7 место рейтинга самых распространенных имен. Вполне заслуженно, ведь оно звучит мелодично и приятно. Что значит, откуда происходит и какие известные люди так называются – подскажет 24 канал.

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Значение и происхождение имени

Виктория – это имя, которое имеет латинские корни. Считалось, что это имя римской богини побед Виктории. Имя переводится как "победительница".

Многие имена трактуются по мифологии и истории, и Виктория именно такое. В христианской традиции также были представительницы этого имени, в частности мученица Виктория.

Именины Виктория отмечает несколько раз в год: 12 марта, 7 июня, 12 сентября, 24 октября, 17 ноября.

Известные люди с этим именем

Виктория Булитко – актриса театра и кино. С 2008 по 2016 год играла в Киевском академическом театре на Подоле. С 2015 года работает в юмористической компании "Дизель Студио". Является актрисой таких проектов, как "Дизель-шоу", скетч-шоу "На троих" и "Dizel-night". В 2019 году стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".



Виктория Булитко / Фото из инстаграма

Виктория Маремуха – украинская модель, блогерша, актриса и телеведущая. Работала ассистенткой преподавателя в Киевском национальном университете культуры и искусств. Прославилась своим участием в шоу "Супермодель по-украински", где стала финалисткой 2 сезона. Играла сама себя в сериале "Киев днем и ночью". Также Виктория работала телеведущей на утренней программе "Утро из Украины".



Виктория Маремуха / Фото из инстаграма

Виктория Опанасенко – украинская модель. Представляла Украина на конкурсе "Мисс Вселенная - 2022". На конкурсе она вышла в роскошном образе "Воин света", позади которого были 2 огромных позолоченных крыла. Виктория посвятила свою победу в конкурсе костюмов "каждому украинцу и каждому воину света, борющемуся за будущее Украины". Образ не оставил безразличным и зрителей конкурса по всему миру.



Виктория Опанасенко / Фото из инстаграма