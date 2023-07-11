Напевно, кожен зустрічав у своєму житті хлопця чи чоловіка з ім'ям Петро. Воно легко запам'ятовується та не викликає роздратування. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та відомі люди з цим іменем – підкаже 24 Канал.

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Значення імені Петро

Батьківщиною імені Петро є Давня Греція. Воно перекладається з грецької мови як "камінь", "скеля". Це ім'я ще може означати "непохитний", "твердий". Від цього імені утворилась красива жіноча форма – Петра.

Ім’я Петро – широко популярне в усіх країнах світу. У Англії воно звучить як Пітер, у Німеччині – Петер, у Франції – П’єр, в Італії – П’єтро, в Іспанії – Педро, в Болгарії – Петьр.

Коли Дні ангела

Ім'я Петро носив святий апостол та покровитель рибалок. Чимало католиків вважає саме його першим папою Римським. За чутками, саме Ісус Христос дав йому таке ім'я.

За православним календарем, Петро святкує іменини:

3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 січня;

4,8, 9, 12,14, 20, 22 лютого;

6, 20 квітня;

16, 29, 31 травня;

9, 18, 25 червня;

8, 12, 13, 14, 27 липня;

22 серпня;

6, 16, 23, 24, 26 вересня;

5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 жовтня;

12 листопада;

5, 8, 11, 24 грудня.

Відомі люди з цим ім'ям

Петро Чорний – співак, композитор, музикант ромського походження. Він є лауреатом першої премії фестивалю "Зелена Гура". Кілька разів ставав лауреатом фестивалю "Шлягер року". У 2012 році отримав музичну нагороду "Українська пісня року" в номінації "Дует року" з Катериною Бужинською за композицію "Дві зірки". Петро Чорний є Заслуженим артистом України від 2005 року.



Петро Чорний / Фото з інстаграму співака

Петро Заставний – відомий український ресторатор, блогер, продюсер. Він заснував мережу "Сім'я ресторанів Файного міста", до якої входять найпопулярніші заклади Тернополя. Петро є продюсером сучасного гурту Tvorchi, які посіли шосте місце на міжнародному співочому конкурсі "Євробаченні". Також Петро є автором подкасту "ФОП 3-ї групи", куди запрошує різних цікавих особистостей.



Петро Заставний / Фото з інстаграму ресторатора