У Київську Русь ім’я Павло потрапило з Візантії в кінці X – початку XI століття. Воно набуло поширення у різних соціальних групах. Що означає це ім'я, коли Дні ангела та який характер у Павла – знає 24 Канал.

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Значення ім'я Павло

Павло – чоловіче ім’я, яке утворилось від латинського слова "paulus", що перекладають як "маленький", "молодший", "невеликий". У латинських родинах сину давали таке ж ім'я, як і батьку, але водночас додавали частинку "paulus". Подейкують, що ім’ям Paulus називали наймолодших хлопчиків у сім'ї.

Це ім'я часто використовують в інших країнах, але у кожній – воно по-іншому звучить: англійською, німецькою та французькою мовами – Paul, іспанською – Pablo, італійською – Paolo.

Коли Дні ангела

За православним календарем, іменини Павло святкує:

5, 23, 27, 28 січня;

6, 16 лютого;

1,3, 17, 20, 23, 29, 30 березня;

9, 19, 29 квітня;

16, 31 травня;

4, 10, 14, 16, 21, 23 червня;

9, 11, 12, 14, 29 липня;

10, 12, 30 серпня;

12, 23 вересня;

8, 16, 17, 23 жовтня;

4, 19 листопада;

11, 20, 28 грудня.

У християнстві головним Днем ангела Павла вважається 12 липня. Загалом чоловіки з ім’ям Павло, можуть відзначати свої іменини близько 20 разів.

Характер Павла

Павло себе завжди проявляє як ввічливий чоловік, який прийде на допомогу в будь-який момент. Він знає, коли треба бути серйозним, а коли – можна трохи повеселитись. У Павла зазвичай багато друзів і знайомих, адже він – комунікабельний та щирий.

У роботі Павло – зібраний та стриманий. Завдяки цьому досягає високих результатів. Водночас він ненавидить плітки та залаштункові ігри. Павло спілкується переважно по справі, бо велика кількість спілкування його виснажує та не дає можливості зосередитись.

З жінками такий чоловік – лагідний, чуйний та романтичний. Показує турботу та розуміння. Але йому також хочеться уваги з боку партнерки. Павлу важливо відчувати себе потрібним та сильним.