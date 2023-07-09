Способів і порад, як назвати дитину так багато, що годі перелічити. Це й не дивно, бо як ту визначитись серед такої різноманітності. Пропонуємо цікаві імена для дівчаток на букву "а", які зібрав 24 Канал.

До теми Перелік 20 найкрасивіших та найнезвичніших імен для жінок

Жіночі імена на букву "а"

Алла має кілька варіантів походження. За першою, це готське ім'я, що перекладається як "яскрава", "непереможна", "вміє все". А за другою – ім'я з Греції, що означає "воскресіння". Відомою володаркою цього імені є ведуча новин на "1+1" – Алла Мазур.



Алла Мазур / Фото з інстаграму

Аделаїда – жіноче ім’я з древньогерманським корінням. Воно утворене з 2 слів: "adal" – благородний" та "heit" – рід, стан. Таким чином, маємо переклад "шляхетного стану".

Ауріка – сформоване від латинського слова "aurum" з перекладом "золото", "золота". Його трактують як "дорогоцінна", "скарб". У молдавській мові "aurica" – "золотинка", "золотце". У Молдавії таке ім’я є дуже популярним: ним називають довгоочікуваних дітей. Популярною співачкою з таким ім'ям є Ауріка Ротару.



Ауріка Ротару / Фото з інстаграму

Ангеліна – утворилось від латинського імені Angelina. Це жіноча форма імені Angelinus, що походить від грецького ἄγγελος. Переклад – "вісник", "ангел".

Ассія – ім’я арабського походження. Воно означає "та, що утішає", " та, що заспокоює". Таке ім'я дуже поширене в мусульманських країнах.



Асія Ахат / Фото з інстаграму

Ім'я Аліса – з давньонімецьким корінням. Сформувалось від слова "adel", що трактують як "благородний". Деякі лінгвісти вважають, що воно – від латинського слова "alis", що перекладається як "крила".