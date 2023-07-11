Наверное, каждый встречал в своей жизни парня или мужа по имени Петр. Оно легко запоминается и не вызывает раздражение. Что значит это имя, откуда происходит, когда Дни ангела и известные люди с этим именем – подскажет 24 Канал.

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Значение имени Петр

Родиной имени Петра является Древняя Греция. Оно переводится с греческого языка как "камень", "скала". Это имя еще может означать "непреклонный", "твердый". От этого имени образовалась красивая женская форма – Петра.

Имя Петр – широко популярное во всех странах мира. В Англии оно звучит как Питер, в Германии – Петер, во Франции – Пьер, в Италии – Пьетро, в Испании – Педро, в Болгарии – Петьр.

Когда Дни ангела

Имя Петр носил святой апостол и покровитель рыбаков. Многие католики считают именно его первым папой Римским. По слухам именно Иисус Христос дал ему такое имя.

По православному календарю, Петр празднует именины:

3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 января;

4,8, 9, 12,14, 20, 22 февраля;

6, 20 апреля;

16, 29, 31 мая;

9, 18, 25 июня;

8, 12, 13, 14, 27 июля;

22 августа;

6, 16, 23, 24, 26 сентября;

5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 октября;

12 ноября;

5, 8, 11, 24 декабря.

Известные люди с этим именем

Петр Черный – певец, композитор, музыкант ромского происхождения. Он - лауреат первой премии фестиваля "Зеленая Гура". Несколько раз становился лауреатом фестиваля "Шлягер рока". В 2012 году получил музыкальную награду "Украинская песня года" в номинации "Дуэт года" с Екатериной Бужинской за композицию "Две звезды". Петр Черный является заслуженным артистом Украины с 2005 года.



Петр Черный / Фото с инстаграма певца

Петр Заставный – известный украинский ресторатор, блоггер, продюсер. Он основал сеть "Семья ресторанов Файного города", в которую входят самые популярные заведения Тернополя. Петр является продюсером современной группы Tvorchi, занявшей шестое место на международном певческом конкурсе "Евровидение". Также Петр является автором подкаста "ФЛП 3-й группы", куда приглашает разных интересных личностей.



Петр Заставный / Фото из инстаграма ресторатора