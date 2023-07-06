Вас це може зацікавити: звідки походить ім'я Іван

Іван – шановане в Україні ім'я, яке має велику історичну та культурну значимість. Тож батьки часто обирають для хлопчиків таке ім'я.

Іван вважається одним з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Воно часто зустрічається в українській літературі та кіно. Що означає це ім'я, звідки походить та коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Іван – ім’я давньоєврейського походження, що перекладається як "Милість Божа". Воно утворене від стародавньої форми Іоанн. Деякі лінгвісти вважають, що краще трактувати Іван як "божественний", "дарований Богом", "той, що отримав милість Бога".

Зменшувально-пестливі форми цього імені: Іванко, Івася, Івасик.

Характер людей з цим іменем

Іван з дитинства – дуже непосидючий та активний хлопчик. Він росте дуже допитливим та активним, йому все цікаво. Тож хлопці з цим іменем часто себе пробують в різних сферах. Водночас критика на них погано позначається.

У дорослому житті головна риса цих чоловіків – наполегливість та витривалість. Навіть якщо в них щось не виходить одразу, вони не засмучуються. Бо знають, що рано чи пізно, свого вони досягнуть. Рішуче відстоюють свої інтереси. Іван може працювати як руками, так і розумово.

Іван – душевний сім'янин. Він любляче оберігає свою сім'ю та обожнює дітей. Готовий на великі вчинки заради дружини. Втім, жінка, яка буде поряд з цим чоловіком, повинна також багато віддавати на заміну. Адже Івану важливо бачити з собою самостійну особистість.

Коли Дні ангела

За православним календарем Іван святкує іменини багато разів на рік.