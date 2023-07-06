Иоанн считается одним из самых распространенных мужских имен в Украине. Она часто встречается в украинской литературе и кино. Что значит это имя, откуда происходит и когда Дни ангела – расскажет 24 Канал.
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Значение и происхождение имени
Иван – имя древнееврейского происхождения, что переводится как "Милость Божия". Оно образовано от древней формы Иоанна. Некоторые лингвисты считают, что лучше трактовать Иоанн как "божественный", "дарованный Богом", "получивший милость Бога".
Уменьшительно-ласкательные формы этого имени: Иванко, Ивася, Ивасик.
Характер людей с этим именем
Иван с детства – очень непоседливый и активный мальчик. Он растет очень любознательным и активным, ему все интересно. Так что ребята с этим именем часто себя пробуют в разных сферах. В то же время, критика на них плохо сказывается.
Во взрослой жизни главная черта этих мужчин – настойчивость и выносливость. Даже если у них что-то не выходит сразу, они не огорчаются. Ибо знают, что рано или поздно, своего они достигнут. Решительно отстаивают свои интересы. Иван может работать как руками, так и умственно.
Иван – душевный семьянин. Он любяще оберегает свою семью и обожает детей. Готов к большим поступкам ради жены. Впрочем, женщина, которая будет рядом с этим мужчиной, должна также многое отдавать на замену. Ведь Ивану важно видеть с собой самостоятельную личность.
Когда Дни ангела
По православному календарю Иван отмечает именины много раз в год.
- 2, 11, 20, 27, 28 января;
- 6, 8, 9, 12 и 13 февраля;
- 9 марта;
- 2, 9, 11, 12, 24, 27 апреля;
- 1, 2, 12, 21 мая;
- 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 июня;
- 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 июля;
- 3, 12 августа;
- 11, 15, 16, 20, 27 сентября;
- 6, 9, 28 октября;
- 1, 25, 26 Ноября;
- 15, 20, 23 декабря.