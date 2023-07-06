Іван вважається одним з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Воно часто зустрічається в українській літературі та кіно. Що означає це ім'я, звідки походить та коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.
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Значення та походження імені
Іван – ім’я давньоєврейського походження, що перекладається як "Милість Божа". Воно утворене від стародавньої форми Іоанн. Деякі лінгвісти вважають, що краще трактувати Іван як "божественний", "дарований Богом", "той, що отримав милість Бога".
Зменшувально-пестливі форми цього імені: Іванко, Івася, Івасик.
Характер людей з цим іменем
Іван з дитинства – дуже непосидючий та активний хлопчик. Він росте дуже допитливим та активним, йому все цікаво. Тож хлопці з цим іменем часто себе пробують в різних сферах. Водночас критика на них погано позначається.
У дорослому житті головна риса цих чоловіків – наполегливість та витривалість. Навіть якщо в них щось не виходить одразу, вони не засмучуються. Бо знають, що рано чи пізно, свого вони досягнуть. Рішуче відстоюють свої інтереси. Іван може працювати як руками, так і розумово.
Іван – душевний сім'янин. Він любляче оберігає свою сім'ю та обожнює дітей. Готовий на великі вчинки заради дружини. Втім, жінка, яка буде поряд з цим чоловіком, повинна також багато віддавати на заміну. Адже Івану важливо бачити з собою самостійну особистість.
Коли Дні ангела
За православним календарем Іван святкує іменини багато разів на рік.
- 2, 11, 20, 27, 28 січня;
- 6, 8, 9, 12 і 13 лютого;
- 9 березня;
- 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня;
- 1, 2, 12, 21 травня;
- 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня;
- 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня;
- 3, 12 серпня;
- 11, 15, 16, 20, 27 вересня;
- 6, 9, 28 жовтня;
- 1, 25, 26 листопада;
- 15, 20, 23 грудня.