Нарешті настав час, коли українці почали більше цікавитись своєю мовою, культурою, історією. І це прекрасно. Також варто дізнатися більше про красиві українські давні імена, які підготував 24 Канал.

До теми Захочете назвати так свою дитину: що означає ім'я Злата

Забуті українські імена: значення

Агафія – "добра".

Акилина – "орлиця".

Анісія – "завершення".

Арета – "чеснота".

Вірляна – "орел".

Іроїда – "героїня".

Кекилія – "покровителька музики".

Мотрона – "молодиця".

Меланія – "темна".

Неоніла – "нова".