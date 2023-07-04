Нарешті настав час, коли українці почали більше цікавитись своєю мовою, культурою, історією. І це прекрасно. Також варто дізнатися більше про красиві українські давні імена, які підготував 24 Канал.
До теми Захочете назвати так свою дитину: що означає ім'я Злата
Забуті українські імена: значення
Агафія – "добра".
Акилина – "орлиця".
Анісія – "завершення".
Арета – "чеснота".
Вірляна – "орел".
Іроїда – "героїня".
Кекилія – "покровителька музики".
Мотрона – "молодиця".
Меланія – "темна".
Неоніла – "нова".