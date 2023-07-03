Злата – хоч і дуже гарне ім'я, але воно не таке поширене. І це великий плюс для тих, хто хоче дати таке ім'я своїй дитині, бо його носить не так багато людей. Що означає ім'я Злата, коли Дні ангела та хто з відомих людей так називається – розповість 24 Канал.

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Значення та походження імені

Багато дослідників сходяться на думці, що Злата має давньогрецьке походження. Вони вбачають його корінь в слові "Хріса", що означає "злато", "золотце". Деякі вважають, що воно дотичне до єврейського ім’я Голда, що трактують як "золота".

Є версія, що воно утворилось від праслов'янського слова "зълата", що перекладається також як "золота", "золото". Це ім'я канонізоване православною церквою.

Відомі люди

Злата Огнєвіч – відома українська співачка. Брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році, де посіла третє місце. У 2019 році за премією "Золота жар-птиця" отримала звання "Співачка року". Згодом перемогла у шоу "Маска" у костюмі сонця. Стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка". У 2022 році отримала Орден княгині Ольги III ступеня.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму

Злата Мітчелл – блогерка, найстарша донька популярної телеведучої Ольги Фреймут. У дитинстві дівчинка часто з'являлась у програмах зіркової матусі, таких як "Ревізор" та "Інспектор Фреймут". Злата захоплюється танцями – стилем джаз-фанк. У 2018 році представила власну колекцію одягу у рамках Junior Fashion Week. Зараз дівчина мешкає в США.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграму

Коли Дні ангела

Злата відзначає свої іменини всього 2 рази на рік: 26 жовтня, 31 жовтня. Ім'я найчастіше використовують у таких країнах:

Польща;

Румунія;

Литва;

Україна.

Ім'я має такі зменшувально-пестливі форми: Златочка, Златулик, Златка, Златуля, Златуня.