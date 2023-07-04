Наконец-то пришло время, когда украинцы стали больше интересоваться своим языком, культурой, историей. И это здорово. Также стоит узнать больше о красивых украинских древних именах, которые подготовил 24 Канал.
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Забытые украинские имена: значение
Агафия - "хорошая".
Акилина – "орлица".
Анисия – "завершение".
Арета - "чеснота".
Вирляна – "орел".
Іроида – "героиня".
Кекилия - "покровителька музыки".
Мотрона – "молодая".
Мелания – "темная".
Неонила - "новая".