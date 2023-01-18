Другий Святий вечір є завершальним святом у різдвяно-новорічному циклі. Для того, щоб підготуватися до нього, віряни дотримуються суворого посту, прибирають дім, готують кутю й щедрують, зазначає 24 канал.

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Традиції Другого Святвечора

Як і багато українських свят "Голодна кутя" бере свій початок ще з дохристиянських часів. З того часу залишилось безліч ритуалів, які не пов’язані з Водохрещем, а спрямовані на подолання злих духів зими. Однак у наш час Другий Святвечір здебільшого пов’язаний з Хрещенням Христа у ріці Йордан та появою Святого Духа, що зійшов на Ісуса у вигляді голуба.

Як і у перший Святий вечір на стіл кладуть по кутках зубці часнику й застеляють все скатертиною. Окрім страв на стіл ставлять "дідух"на покуття.

Уся сім'я очікує вечірню зорю. Згодом запалюють свічку й моляться разом. Опісля того вживають воду, яку в переддень Водохреща у церкві освячують.

Друга Свята вечеря є скромнішою за першу. Усі страви мають бути пісними. Це може бути не 12, а 6 пісних страв. Обов’язковими стравами є кутя та хліб. Також на стіл ставлять смажену рибу, гречані млинці, вареники з капустою та узвар.

Традиції та прикмети у Другий Святий вечір 2023 / Фото "Конкурент"

Щодо споживання їжі, то у це свято віряни мають дотримуватись суворого посту – або нічого не їсти, або ж виключити з раціону будь-які м’ясні страви.

Ще існує давній звичай у свято малювати на дверях та вікнах хрестики, які будуть захищати та оберігати домівку від усього злого. Такі хрестики повинна була мастити господиня або старша дочка.

Згідно з давніми традиціями, коли на дворі темно, родина має винести із дому "дідуха" й спалити його в садку, або в іншому місці. Такий ритуал відображає прощання з зимою й закликання весни.

У Другий Святий вечір теж заведено щедрувати, але тепер це можна не лише дівчатам, а й хлопцям. Кожний щедрувальник має носити із собою оберемок ліщини, щоб на знак подяки господарю вручити гілочку. Господар має обдаровувати щедрувальників жменькою вівса, намоченого у воді.

Другий Святий вечір – традиції та народні прикмети / Фото "Главком"

Другий Святвечір – народні прикмети