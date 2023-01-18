Второй Святой вечер является завершающим праздником в рождественско-новогоднем цикле. Для того чтобы подготовиться к нему, верующие соблюдают строгий пост, убирают дом, готовят кутью и щедруют, отмечает 24 канал.

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Традиции Второго Святого вечера

Как и многие украинские праздники "Голодная кутья" берет свое начало еще с дохристианских времен. С тех пор осталось множество ритуалов, не связанных с Крещением, а направленных на преодоление злых духов зимы. Однако в наше время Второй Святой вечер в основном связан с Крещением Христа в реке Иордан и появлением Святого Духа, сошедшего на Иисуса в виде голубя.

Как и в первый Святой вечер на стол кладут по углам зубцы чеснока и застилают все скатертью. Кроме блюд на стол ставят "дидух" в углу.

Вся семья ждет вечернюю звезду. Впоследствии зажигают свечу и молятся вместе. После этого употребляют воду, которую в канун Крещения в церкви освящают.

Второй Святой вечер скромнее первого. Все блюда должны быть постными. Это может быть не 12, а 6 постных блюд. Обязательными блюдами есть кутья и хлеб. Также на стол ставят жареную рыбу, гречневые блины, вареники с капустой и компот.

Традиции и приметы во Второй Святой вечер 2023 / Фото "Конкурент"

Что касается потребления пищи, то в этот праздник верующие должны соблюдать строгий пост – либо ничего не есть, либо исключить из рациона любые мясные блюда.

Еще существует давний обычай в праздник рисовать на дверях и окнах крестики, которые будут защищать и оберегать дом от всего злого. Такие крестики должна была мазать хозяйка или старшая дочь.

Согласно давним традициям, когда на дворе темно, семья должна вынести из дома "дедушку" и сжечь его в садике или в другом месте. Такой ритуал отражает прощание с зимой и призыв весны.

Во Второй Святой вечер тоже принято щедровать, но теперь это можно не только девушкам, но и ребятам. Каждый щедровщик должен носить с собой охапку орешника, чтобы в знак благодарности хозяину вручить веточку. Хозяин должен одаривать щедрователей горсткой овса, намоченного в воде.

Второй Святой вечер – традиции и народные приметы / Фото "Главком"

Второй Святой вечер – народные приметы