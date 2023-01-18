Во Второй Святой вечер верующие соблюдают пост. В этот день принято пить только воду, а в ужине есть постные блюда. По традиции основным блюдом как и в первый сочельник – есть кутья, отмечает 24 канал.
Читайте также Крещение 2023: когда украинцы освящают воду
Вечером 18 января по давнему обычаю нужно сходить в церковь и освятить воду, ведь согласно народным верованиям она целебна. Затем ею можно обрызгать все уголки в доме, ведь считают, что это может защитить жильцов дома от всяческих проблем и проблем. Также освященную воду принято хранить на протяжении всего года – до следующего праздника Крещения.
Что нельзя делать во второй Святой вечер 2023 / Фото из открытых источников
Что нельзя делать во Второй Святой вечер
- Нельзя употреблять во Второй Святой вечер мясо и продукты животного происхождения.
- Нельзя пить алкоголь.
- Нельзя начинать есть, пока не сойдет первая заря в вечернем небе.
- В этот праздник нельзя устраивать громкие гуляния, пиры и всячески развлекаться.
- Нельзя плакать.
- Нельзя употреблять спиртные напитки и переедать, не зря праздник называют "Голодной кутьей", поскольку перед ужином нужно соблюдать пост, чтобы очистить свое тело и сердце от всего плохого.
- Накануне Крещения нельзя ничего стирать.
- Нельзя ссориться с ближними и желать им зла.
- Нельзя класть ложку на стол, не закончив ужина, и вставать из-за стола раньше других членов семьи.