У Другий Святий вечір віряни дотримуються посту. У цей день заведено пити лише воду, а у вечері їсти пісні страви. За традицією основною стравою як і у перший Святвечір – є кутя, зазначає 24 канал.

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Увечері 18 січня за давнім звичаєм треба сходити до церкви й освятити воду, адже згідно з народними віруваннями вона є цілющою. Потім нею можна окропити всі кутки в оселі, адже вважають, що це може захистити мешканців будинку від усіляких негараздів та проблем. Також освячену воду заведено зберігати впродовж усього року – до наступного свята Водохреща.

Що не можна робити у другий Святий вечір 2023 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у Другий Святий вечір