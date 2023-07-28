На серпень припадає кілька важливих релігійних свят, які добре нам відомі. Багато християн чекають на них з нетерпінням та ретельно готуються. Чи зміняться дати свят в наступному місяці та чого чекати – знає 24 Канал.

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Чи зміняться дати свят у серпні

Православна церква України та Українська греко-католицька церква століттями керувалися старим юліанським календарем у відзначення свят. Відповідно до нього, дати припадають на 13 днів пізніше. Як православна, так і католицька церква перейдуть на новоюліанський календар.

Зокрема, обидві церкви почнуть відзначати свята за новим календарем вже з 1 вересня 2023 року. Саме відтоді починає відлік церковний рік. Втім, треба сказати, що кожна парафія самостійно буде вирішувати, переходити на новий календар, чи ні.

Тому в серпні українці відзначатимуть релігійні свята ще за старим календарем. Найпопулярніші з них:

7 серпня – Успіння святої Анни.

14 серпня – початок Успенського посту, Медовий спас.

19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас.

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії.

29 серпня – Горіховий Спас.