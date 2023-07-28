На август приходится несколько важных религиозных праздников, хорошо нам известных. Многие христиане ждут их с нетерпением и тщательно готовятся. Изменятся ли дать праздники в следующем месяце и чего ждать – знает 24 Канал.

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Изменятся ли даты праздников в августе

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь веками руководствовались старым юлианским календарем в празднование праздников. Согласно ему, даты приходятся на 13 дней позже. Как православная, так и католическая церковь перейдут на новый юлианский календарь.

В частности, обе церкви начнут отмечать праздники по новому календарю уже с 1 сентября 2023 года. Именно с этого момента начинает отсчет церковный год. Впрочем, надо сказать, что каждый приход самостоятельно будет решать, переходить на новый календарь или нет.

Поэтому в августе украинцы будут отмечать религиозные праздники по старому календарю. Самые популярные из них:

7 августа – Успение святой Анны.

14 августа – начало Успенского поста, Медовый спас.

19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии.

29 августа – Ореховый Спас.