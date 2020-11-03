Українська співачка Злата Огнєвіч несподівано розповіла про те, які зміни відбулись в її житті. Також зірка розкритикувала себе колишню та зізналась, що для неї важливо зараз.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч на своїй сторінці в інстаграмі пороздумувала про зміни її як особистості. Дівчина опублікувала свої фото та допис з роздумами на цю тему.

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Злата Огнєвіч продемонструвала фото, на якому зображена вона зараз та кілька років тому. Додамо, що на першій світлині вона позує невпевнено, відчувається нерозкутою. Натомість на іншому кадрі постала впевнена у собі співачка з русявим волоссям, яка підкорює своїм образом та зовнішнім виглядом.

Можу впевнено сказати, що на цих фото дуже різні люди, як зовнішньо, так і ментально!

– написала Злата Огнєвіч.

Співачка продовжила тим, що кожна людина є результатом рішень і вибору, які постають щодня. І зараз Златі подобається робити вибір і відповідати за нього. Вона наголосила, що навіть відчуває задоволення від цього.

Огнєвіч додала, що тепер їй нецікава ностальгія шанувальників за минулими часами, за її старими піснями та тим, якою вона була раніше. Зараз дівчина виступає за зміни, експерименти, навіть якщо вони невдалі, та розвиток.

"Короче кажучи, я за те, щоб заглядати за горизонти і мислити глобально, я – за сміливість і свободу!" – завершила Злата Огнєвіч.