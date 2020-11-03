Я – за смелость: Злата Огневич призналась, почему не любит себя прежнюю
Украинская певица Злата Огневич неожиданно рассказала о том, какие изменения произошли в ее жизни. Также звезда раскритиковала себя бывшую и призналась, что для нее важно сейчас.
Известная украинская певица Злата Огневич на своей странице в инстаграме пораздумывала об изменениях ее как личности. Девушка опубликовала свои фото и сообщение с размышлениями на эту тему.
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Злата Огневич продемонстрировала фото, на котором изображена она сейчас и несколько лет назад. Добавим, что на первой фотографии она позирует неуверенно, ощущается нераскованной. При этом на другом кадре предстала уверенная в себе певица с русыми волосами, которая покоряет своим образом и внешним видом.
Могу уверенно сказать, что на этих фото очень разные люди, как внешне, так и ментально!
- написала Злата Огневич.
Певица продолжила тем, что каждый человек является результатом решений и выбора, которые предстают ежедневно. И сейчас Злате нравится делать выбор и отвечать за него. Она подчеркнула, что даже испытывает удовольствие от этого.
Огневич добавила, что теперь ей неинтересна ностальгия поклонников по былым временам, по ее старым песням и тем, какой она была раньше. Сейчас девушка выступает за перемены, эксперименты, даже если они неудачны, и развитие.
"Короче говоря, я за то, чтобы заглядывать за горизонты и мыслить глобально, я – за смелость и свободу!"- завершила Злата Огневич.
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