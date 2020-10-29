В Польше вспыхнули протесты из-за запрета абортов, который одобрил Конституционный суд страны. Украинская певица Злата Огневич не осталась в стороне и поддержала митингующих. Она подчеркнула, что решение ограничивает свободы женщин.

На личной странице в инстаграме исполнительница Злата Огневич, которая творчеством пропагандирует любовь к себе и своему телу, опубликовала сообщение в поддержку протестов против запрета абортов, охвативших Польшу. Певица подчеркнула, что женщины имеют право распоряжаться своим телом, принимать и нести ответственность за такие решения самостоятельно.

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Я обожаю детей, искренне считаю, что зарождение новой жизни – это чудо, подаренное сверху, однако есть ситуации, в которых женщине нужно сделать выбор,

– написала Злата Огневич.

Артистка отметила, что запрет на проведение абортов на законодательном уровне будет способствовать появлению нелегальных и опасных для здоровья и жизни медицинских манипуляций, которые могут покалечить не одну человеческую судьбу.

Что известно о протестах в Польше из-за запрета абортов

Уже неделю в стране продолжаются массовые протесты против решения Конституционного суда об ограничении абортов даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка. Несмотря на карантин тысячи людей продолжают выходить на улицы в более чем 150 городах и протестовать против решения с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Думаю, чувствую, решаю", "Свобода, равенство, аборт – по требованию".

Правоохранители довольно жестоко разгоняют протестующих и применяют слезоточивый газ. К тому же людей задерживают и выписывают им штрафы. Больше – читайте здесь.