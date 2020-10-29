У Польщі спалахнули протести через заборону абортів, яку схвалив Конституційний суд країни. Українська співачка Злата Огнєвіч не залишилась осторонь та підтримала мітингувальниць. Вона наголосила, що рішення обмежує свободи жінок.

На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця Злата Огнєвіч, яка творчістю пропагує любов до себе і свого тіла, опублікувала допис на підтримку протестів проти заборони абортів, які охопили Польщу. Співачка підкреслила, що жінки мають право розпоряджатися своїм тілом, приймати і нести відповідальність за такі рішення самостійно.

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Я обожнюю дітей, щиро вважаю, що зародження нового життя – це диво, подароване згори, однак є ситуації, в яких жінці необхідно зробити вибір,

– написала Злата Огнєвіч.

Артистка наголосила, що заборона проведення абортів на законодавчому рівні сприятиме появі нелегальних та небезпечних для здоров'я і життя медичних маніпуляцій, які можуть покалічити не одну людську долю.

Що відомо про протести у Польщі через заборону абортів

Вже тиждень в країні тривають масові протести проти рішення Конституційного суду про обмеження абортів навіть у тому випадку, коли існує загроза життю дитини. Попри карантинні обмеження тисячі людей продовжують виходити на вулиці в більш ніж 150 містах і протестувати проти рішення з гаслами "Моє тіло – моя справа", "Думаю, відчуваю, вирішую", "Свобода, рівність, аборт – на вимогу".

Правоохоронці ж досить жорстоко розганяють протестувальників та застосовують сльозогінний газ. До того ж людей затримують та виписують їм штрафи. Більше – читайте тут.