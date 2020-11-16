Батьки співачки Злати Огнєвіч після анексії Криму залишились жити на півострові. Однак в одному з останніх інтерв'ю зірка заявила, що мама й тато вже переїхали в приватний будинок під Києвом. Вона зізналась, чому рідні довго відкладали переїзд.

До 2014 року Злата Огнєвіч була обличчям рекламної кампанії рідного Криму, однак після анексії розірвала контракт з місцевою владою та вже шість років не з'являлась на півострові. Проте в Судаку залишились батьки артистки – тато Леонід та мама Галина. Зіркова донька неодноразово заявляла, що рідні не підтримують анексію та відмовились від російських паспортів, а тепер й узагалі переїхали з Криму на Київщину. Про це пише "КП".

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В інтерв'ю Злата Огнєвіч поділилась, що разом з сестрою Юлією допомогла батькам переїхати у новий приватний будинок неподалік від Києва. Зірка не приховує свого щастя від того, що нарешті зможе бачитися з найдорожчими людьми.

Ми з сестрою нарешті перевезли батьків з Криму. У нас відбулося возз'єднання з сім'єю. Вони тепер живуть під Києвом,

– зазначила співачка.

Вона наголосила, що пов'язувати відтермінування переїзду з громадянською позицією не варто. Як з'ясувалось, нерухомість, у якій жили батьки Злати Огнєвіч, вдалось продати. За виручені кошти вони змогли підібрати житло неподалік від доньок. Розкривати деталі нового помешкання батьків артистка не стала, однак зізналась, що сама давно мріє про будинок за містом з власною студією. До речі, з локацією знаменитість вже визначилась.



Злата Огнєвіч з батьком / Фото Instagram / @zlata.ognevich