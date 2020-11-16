Родители певицы Златы Огневич после аннексии Крыма остались жить на полуострове. Однако в одном из последних интервью звезда заявила, что мама и папа уже переехали в частный дом под Киевом. Она призналась, почему родные долго откладывали переезд.

До 2014 года Злата Огневич была лицом рекламной кампании родного Крыма, однако после аннексии разорвала контракт с местной властью и уже шесть лет не появлялась на полуострове. Однако в Судаке остались родители артистки – папа Леонид и мама Галина. Звездная дочь неоднократно заявляла, что родные не поддерживают аннексию и отказались от российских паспортов, а теперь и вообще переехали из Крыма в Киевскую область. Об этом пишет "КП".

Читайте также В костюме и с поясом Gucci: Злата Огневич похвасталась стильным нарядом – фото

В интервью Злата Огневич поделилась, что вместе с сестрой Юлией помогла родителям переехать в новый частный дом неподалеку от Киева. Звезда не скрывает своего счастья от того, что наконец-то сможет видеться с самыми дорогими людьми.

Мы с сестрой наконец перевезли родителей из Крыма. У нас произошло воссоединение с семьей. Они теперь живут под Киевом,

– отметила певица.

Она подчеркнула, что связывать отсрочку переезда с гражданской позицией не стоит. Как выяснилось, недвижимость, в которой жили родители Златы Огневич, удалось продать. За вырученные средства они смогли подобрать жилье неподалеку от дочери. Раскрывать детали нового жилья родителей артистка не стала, однако призналась, что сама давно мечтает о доме за городом с собственной студией. Кстати, с локацией знаменитость уже определилась.



Злата Огневич с отцом /​ Фото Instagram / @zlata.ognevich