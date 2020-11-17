Популярна українська співачка Злата Огнєвіч майже щодня показує шанувальникам нові образи. Цього разу зірка постала в блакитній довгій сукні та джинсовій куртці. Такий аутфіт чудово підійде для осінніх днів.

Успішна українська співачка Злата Огнєвіч часто ділиться з прихильниками моментами зі свого життя, а також публікує фото, де постає в бездоганних образах. Нові кадри зірка поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Новий образ Злати Огнєвіч

Співачка позувала на тлі вулиць Києва. Злата Огнєвіч постала перед камерою в довгій блакитній сукні на довгий рукав. Зверху зірка накинула джинсову куртку, що вдало пасувала до сукні. Образ доповнював стильний капелюшок пастельного тону.

Волосся співачка вклала голлівудськими локонами та заклала за вухо. Ніжності та жіночності look додавав і гарний макіяж. Зірка підкреслила очі довгими стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Шанувальників підкорив новий образ Злати Огнєвіч. "Красунечка", "Неймовірно мила", "Красуня", "У вас завжди дуже ефектні фотосети", "Ефектний образ", – написали прихильники в коментарях під світлиною.



Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich